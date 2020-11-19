Semt pazarında anonslu uyarı

Son dönemlerde artan vakalar nedeniyle yeni tedbirlerin alınmasıyla denetimler sıklaştırılırken vatandaşlar Kovid-19 tehlikesine karşı uyarılıyor.

Bu kapsamda denetimlerini arttıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazara gelen vatandaşların ateş ölçümlerini yaparken anonsla koronavirüse karşı uyarıyor.

Artan koronavirüs vakalarına dikkat çekilen anonslarda pazar içerisinde esnaf ve vatandaşların maskesiz görülmeleri halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Tedbirler kapsamında sigara içilmesinin yasaklandığı alanlar arasında pazarında olduğunun yapıldığı uyarıda vatandaşların kendi sağlıklarını korumaları istendi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada son dönemlerde vakalarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

Salgının kontrol altına alınması amacıyla birçok alanda denetim yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Ekiplerimiz birçok bölgede eşzamanlı olarak denetim yapmaktadır. Denetimler kapsamında bazı ekiplerimiz kent merkezinde vatandaşları uyarırken bazı ekiplerimiz halkın yoğun olduğu semt pazarında uyarılarda bulunmaktadır. Maske, sosyal mesafe ve hijyenin son derece önem kazandığı bu dönemde vatandaşlarımızın kendilerini ve sevdiklerini korumaları amacıyla uyarıları ciddiyetle dikkate almaları gerekmektedir. Lütfen sağlığınız için tedbirlere uyunuz." denildi.