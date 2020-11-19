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'te bir cami tinerciler tarafından önce kazıldı sonra da yakıldı

'te tinerciler, 133 yıllık Şeyh Maruf Camii'ni, kazdıktan sonra yaktı.

DAVUT AĞAH
Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:27 ABONE OL
Siirt'te bir cami tinerciler tarafından önce kazıldı sonra da yakıldı

Siirt'te Şeyh Maruf Camisinin tinerciler tarafından yakıldığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karakol Mahallesi'nde bulunan 133 yıllık camiye tinercilerin girdiği ve orada yangına sebebiyet verdikleri belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında camide ibadet eden kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, camide maddi hasar oluştu. Yangın sonrası yapılan araştırmada camide kazı işleminin yapıldığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Siirt'te bir cami tinerciler tarafından önce kazıldı sonra da yakıldı
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