Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sinema salonları kapalı mı, son durum nedir?

Türkiye'de koronavirüs salgını sebebiyle yeni tedbirler alınırken sinema salonlarının durumu ile ilgili son gelişmeler merak edildi. Sosyal hayatta koronavirüs pandemisi sebebiyle yasakların gelmesine bağlı olarak kültür sanat düşkünleri sinema salonları kapatılacak mı sorusunun yanıtı gün içinde araştırılmaya başlandı. Pandemi sürecini evde geçirenler sinemaya, tiyatroya gitmek için gün sayarken konuya yönelik güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Sinema salonları kapatılacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sinema salonları kapalı mı?
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlerle birlikte sinema salonları kapanış tarihine ilişkin güncel açıklamalar merak ediliyor. Buna göre, sinema salonları sektörün de talebi doğrultusunda yıl sonuna kadar kapatıldı.
Coronavirüs salgını sebebiyle sinemalar kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak." dedi.
"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.