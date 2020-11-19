Şırnak’ta kadınların HDP önündeki evlat nöbeti 11’inci haftada

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayrakları ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şırnaklı kadınların 11'inci haftadaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP İl Binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek sesle müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz'ın da aralarında bulunduğu grubun engelleme girişimine rağmen kadınlar, HDP İl Binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

Terör örgütü PKK'lılar tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne geldiğini anlatan Emine Üstek, "Ben oğlumun okuyacağını, öğretmen olacağını, müdür olacağını düşünüyordum. Çocuğumu kandırıp kaçırdılar. Oğlum gelmeden ben buradan ayrılmayacağım. Her perşembe burada olacağım. Ben burayı bırakmayacağım. Ben oğlumun davasını veriyorum. Ben oğlumu büyütüp bu yaşa getirdim, öğretmen olacağını düşünürken kandırıp kaçırdılar. Benim oğlum küçüktü. Piknik bahanesiyle kandırıp götürdüler. Bana bunu yapmaya ne hakları vardı" dedi.

Halime Fidan; "Bugün bizim terör örgütü karşısında yaptığımız mücadelenin 11'inci haftasındayız. Biz kardeşlerimizin zorla alınıp dağa kaçırılıp, işkence edilmesin karşıyız. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece biz bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Biz bugün burada annelerimize destek veriyoruz. Terör örgütünden kardeşlerimizi, abilerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Biz bir zafer elde etmediğimiz sürece bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. Ben buradan PKK terör örgütüne sesleniyorum. Abilerimizi, ablalarımızı istiyoruz. Siz hangi hakla kardeşlerimizi alıp onlara işkence ediyorsunuz. Onları kendiniz için çalıştırıyorsunuz. Siz zorla hiçbir hak elde edemezsiniz. Kahrolsun, sizi lanetliyorum." şeklinde konuştu.