Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı, kapalı mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde kargolar çalışıyor mu?

Sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesinin ardından alınan yeni kararlar vatandaşlara duyuruldu. Kısıtlamanın günlük hayata etkisini azaltmak için bazı kurum ve kuruluşlar açık olacak. Öte yandan genelge detaylarına göre; istisnai durumlar da yer alıyor. Hal böyle olunca; kısıtlamalar ile birlikte açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar merak edilmeye başlandı Peki; sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda; genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak.

Konu ile ilgili diğer detaylar şu şekilde;