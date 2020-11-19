65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika: Yaşlılar saat kaçta kaç arası dışarıya çıkabilir, 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri nasıl?

Son dakika haberi: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri geçtiğimiz gün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere ülkemizde son dönemde artış gösteren koronavirüs vaka sayısının ardından yeni tedbir kararları alınmış ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uygulamaya geçmişti. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü yaşlılar saat kaçta dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri ile ilgili tüm detaylar ve son dakika haberinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; koronavirüs salgınında yayılımı önlemek amacıyla belirli kısıtlamaların uygulamaya geçeceği bildirildi. Bu kapsamda 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı da belirli saatlerde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar belirlenen 3 saatlik zaman diliminde gün içerisinde mecburi işlerini halletmek veya hava almak amaçlı olarak dışarıya çıkabilecek…