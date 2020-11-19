Son dakika haber | 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbir kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerini de duyurmuştu. Kısıtlama kapsamındaki yaş grubu bugün sabah saatlerinden itibaren detayları merak ediyor. Buna göre; belirli saat aralıklarında dışarı çıkmaları yasaklanan vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? İşte konuya ilişkin son dakika genelgesinin detayları…
65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Genelgeye göre; 20 yaşının altındaki vatandaşlar gibi yaşlılar da tedbirler gereği artık belirli saatler dışında dışarı çıkamayacak. İşte yeni genelgenin detayları…
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
Son dakika! İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri | Video