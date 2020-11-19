Son dakika haber | 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbir kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerini de duyurmuştu. Kısıtlama kapsamındaki yaş grubu bugün sabah saatlerinden itibaren detayları merak ediyor. Buna göre; belirli saat aralıklarında dışarı çıkmaları yasaklanan vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, 65 yaş üstü ne zaman saat kaç arasında sokağa çıkabilecek? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hangi saatlerde olacak? İşte konuya ilişkin son dakika genelgesinin detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL OLACAK? 65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Genelgeye göre; 20 yaşının altındaki vatandaşlar gibi yaşlılar da tedbirler gereği artık belirli saatler dışında dışarı çıkamayacak. İşte yeni genelgenin detayları…