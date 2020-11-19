SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma saatleri nasıl?

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: altı saatleri ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma saatleri nasıl?

Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle altı ile ilgili kararlar haberleri arasında yer almaya devam ediyor. Salgınla mücadelede vaka sayısındaki artışı azaltmak için risk grubunda olan vatandaşların belli saatlerde dışarı çıkabilmelerine izin verildi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından sonra Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı detaylarını kamuoyuna duyurdu. Bu yaş grubundaki vatandaşlar ise kısıtlama saatleri gibi detayları araştırıyor. Peki ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? nasıl? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 08:19 Son Güncelleme: 19.11.2020 08:22 ABONE OL
Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

haberler… Türkiye'de corona virüs tedbirleri kapsamında altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede iki grupta belli günler ve belli saatler aralığında dışarı çıkabilme haklarına sahip oluyor. Salgınla mücadelede olumlu adımlar atılması için kısıtlamaya tabi tutulan 20 yaş altı çocuk ve gençlerin sokağa çıkma yasağına dair detayları merak ediyor. Buna göre; ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? nasıl?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri gündemde yakın mercekten takip ediliyor. Corona virüsü salgınında en yüksek risk grupları arasında bulunan genç ve çocukların verilen kararla sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Günlerdir sorgulanan 20 yaş altı sokağa ne zaman çıkacak sorusu da yanıt buldu. Yeni koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler…

Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK, HANGİ GÜNLER?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;

Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Son dakika haberi: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, altı sokağa sıkma yasağı ile ilgili,

"Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, hangi gün sokağa çıkabilecek? 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma saatleri nasıl?
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