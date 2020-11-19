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Son dakika haberi: 'te vahşet! Öldürüp üzerine beton dökmüş...

'in Nizim ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki için kayıp başvurusu yapılmış, emniyet güçleri başvuru üzerine arama çalışması başlatmıştı. 3 ayın sonunda tüyler ürperten gerçek ortaya çıktı. Yalnızoğlu'nun arkadaşı E.S. tarafından öldürüldükten sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlendi. İşte son dakika haberinden şoke eden detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:16 Son Güncelleme: 19.11.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Gaziantep'te vahşet! Öldürüp üzerine beton dökmüş...

Nizip ilçesinde yaşayan Mehmet Yalnızoğlu için 3 ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, Yalnızoğlu'nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu'nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.'yi gözaltına aldı.

GÖĞSÜNDEN VURUP ÜZERİNE BETON DÖKMÜŞ

Cinayeti itiraf eden E.S.'nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi'ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu. Göğsünden vurulduktan sonra üzerine beton dökülerek gömüldüğü belirlenen tanınamayacak haldeki ceset, DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedin Yalnızoğlu'na ait olduğu, kesin kimlik tespiti için DNA analizi yapılacağı bildirilirken, E.S.'nin polisteki sorgusu devam ediyor.

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Son dakika haberi: Gaziantep'te vahşet! Öldürüp üzerine beton dökmüş...
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