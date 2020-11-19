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SON DAKİKA HABERİ: 'da akılamaz olay! Kimse bir anlam veremedi...

'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Bir kişi, yolun ortasında yere oturarak garip hareketler sergilemeye başladı. Şahsın bu eylemi karşısında sürücüler zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ikazlarını da umursamayan adam cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:01 Son Güncelleme: 19.11.2020 12:03 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da akılamaz olay! Kimse bir anlam veremedi...

Antalya'da yolun ortasında duran bir kişi sürücülere zor anlar yaşattı. Ne yaptığına anlam verilemeyen kişi tüm uyarılara rağmen yoldan çekilmedi.
İlginç olay Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde ortasında ne yaptığına kimse anlam veremedi | Video

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen orta yaşlardaki bir kişi bir anda yolun ortasına geçip oturdu. Araç trafiğinin yoğun olduğu caddede ellerinin başının üzerinde tutup oturduğu yerden kalkmayan vatandaş trafiği de tehlikeye düşürdü.

İKAZLARA DA ALDIRIŞ ETMEDİ

Ne yaptığına anlam verilmeyen kişi, çevredekilerin ikazlarına da aldırış etmedi. Araç sürücüleri kişiye zarar vermemek için çaba gösterdi.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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SON DAKİKA HABERİ: Antalya'da akılamaz olay! Kimse bir anlam veremedi...
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