SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı feci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

Genç, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" demesi üzerine "Öldürür müsün?" yanıtını veren Osman Oflaz'ı kafa atarak yere düşürüp, tekme tokat dövüyor. Daha sonra diğer iki genç de Oflaz'a tekme tokat saldırıyor. Görüntülerde, genç kadınlardan biri de adama tekme atıyor. Gençlerden birinin eline aldığı sopayla geldiği görülürken, Oflaz'ın "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar da görüntüde yer alıyor.

