Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı feci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı feci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

Geçtiğimiz günlerde 'da meydana gelen olay herkesin kanını dondurmuştu. Osman Oflaz isimli seyyar satıcı, çağrıldığı evde bir grup gencin saldırısına uğramış ve bu anlar evdeki kadınlar tarafından kayda alınmıştı. Oflaz, yaptığı açıklamada "Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darbettiler." demişti. Son dakika haberine göre seyyar satıcıya dayak atan kişilerden biri tutuklanırken 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:41 Son Güncelleme: 19.11.2020 11:18 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

BURDUR'DAKİ SEYYAR SATICIYA DAYAK OLAYINDAN SON DAKİKA HABERİ:

Olay, 12 Kasım günü, 'da meydana geldi. Bir grup gencin bir kişiyi darbettiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli olarak belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. gözaltına altına alındı. Haklarında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Darbedilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

ÖNCE KAFA ATTI, SONRA TEKME TOKAT DÖVDÜ

Kısa süre sonra da olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3'ü kadın 7 kişinin bulunduğu evde, gençlerden birinin, Osman Oflaz'ı iki eliyle boynundan tutarak beklediği, bu sırada kadınlardan birinin 'Aşkım' diye seslendiği duyuluyor.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

Genç, "Ne olur, ben sana şunu söyleyeyim. Bak ne olur biliyor musun?" demesi üzerine "Öldürür müsün?" yanıtını veren Osman Oflaz'ı kafa atarak yere düşürüp, tekme tokat dövüyor. Daha sonra diğer iki genç de Oflaz'a tekme tokat saldırıyor. Görüntülerde, genç kadınlardan biri de adama tekme atıyor. Gençlerden birinin eline aldığı sopayla geldiği görülürken, Oflaz'ın "Hayır, hayır" diye haykırdığı anlar da görüntüde yer alıyor.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

Olay anında kadınlar tarafından iki cep telefonuyla çekildiği saptanan görüntülerden birinde yaşlı kadının duvara yaslanıp, olayları takip ettiği de görülüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST

Görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. ile H.G. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden R.D. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın- yayın organlarında yer alan ilinde bir vatandaşın bir konuta çağrılarak darp edilmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca olayın ihbarı ile birlikte derhal soruşturma başlatılmıştır.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

Söz konusu soruşturma kapsamında zorunlu ve ivedi usuli işlemlerin ardından şüpheliler gözaltına alınmış ve 18.11.2020 tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce 'hile ve cebir kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan bir şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Son dakika! Burdur'da eve çağırdıkları seyyar satıcıyı tekme tokat döven gençler kamerada | Video

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

'ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Osman Oflaz ise Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, tuzağa düşürüldüğünü söylemiş ve "Bir akşam telefon açıp eve çağırdılar. Sonra da darbettiler.

SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı deci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...

Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darbettiler. Şikayetçi oldum. Valilik olayın peşinde. Kardeşimle tartıştığımız için daha önce cezaevine girmiştim. Koronavirüs nedeniyle Açık Cezaevi'nden çıktım" demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı feci şekilde dövmüşlerdi! 1 kişi tutuklandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA