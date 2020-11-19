Son dakika haberi: Profesörden korkunç açıklama! Herkes İstanbul diyor ama Marmara'da büyük deprem bu ilde olacak...

'SİSAM'DA BEKLEDİĞİMİZ DEPREM HENÜZ OLMADI'

Son günlerde Malatya, Aydın ve Çorum'da meydana gelen depremlere değinen Prof. Dr. Ercan, "Bunlar depremcik boyutundaydı. Sadece Çorum'da, Ezine Pazarı kırığında bir deprem oldu 4.1 büyüklüğünde bu Ezine Pazarı kırığının diri olduğunu gösteriyor. Diğer depremler daha küçük boyuttaydı, onlarda çekinecek bir durum yok. Ancak Sisam'da beklediğimiz o orta büyüklükteki 5,5-5, 6'ya kadar olacak depremin hiçbiri olmadı henüz. Bu durum orada çekincenin sürdüğünü ve İzmir'de hasar görmüş yapıların bir an önce yıkılıp orada ölümlerin gelecekte önlenmesinin yararını gösteriyor bize. Şimdi Aydın'da depremler çok seyrek aralıklarla oluyor. Kuşadası da Aydın'ın bir ilçesi biliyorsunuz. Depremlerin en sık olduğu yer Sisam Adası ve Kuşadası'nın bulunduğu kesim. O nedenle deprem için en çekinceli olan bölge Aydın'dır. Ama Efeler ilçesi değildir. Aydın'da deprem çekincesi yüksek olan ilçeler Nazilli, Söke, Kuşadası, Ortaklar, Germencik ve Efeler olarak sıralanıyor" diye konuştu.