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HABERİ: Şarkıcı 'i gözünden vurarak kör olmasına neden magandaların ifadeleri ortaya çıktı! "Reşo lakaplı kişi..."

Sabahtan bu yana sosyal medyada en çok konuşan olayında gelişmeleri yaşanıyor. DHA'nın aktardığı haberlere göre Şahan Dinç'i pompalı tüfekle gözünden vuran saldırganların ifadeleri ortaya çıktı. Şişli'nin Kurtuluş ilçesinde meydana gelen olayın ardından ameliyata olan Şahan Dinç'in gözüne protez takıldığı ifade edildi. 6 şüpheliden üçü tutuklanırken ifadeler ise kan dondurdu. Şahan Dinç, daha önce Aleyna Tilki ile aynı sahnede de yer almıştı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 15:02 Son Güncelleme: 19.11.2020 15:09 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Şahan Dinç'i gözünden vurarak kör olmasına neden magandaların ifadeleri ortaya çıktı! Reşo lakaplı kişi...
Akıllara durgunluk veren son dakika haberine göre müzisyon Şahan Dinç, evinin penceresinde magandaların saldırısına uğradı. Mahallede çıkan kavganın ardından pencereye çıkan Şahan Dinç, pompalı tüfekten çıkan saçmaların gözüne gelmesi sonucunda hemen ameliyata alındı. Sağ gözü kör olan talihsiz sanatçı Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanesine gönderildi. Şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Olay Şişli Kurtuluş Eskişehir Mahallesi Marsık Sokak'ta 16 Kasım'da meydana geldi. Daha önce alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup, Marsık Sokak'ta karşı karşıya geldi. İddiaya göre iki grup, silahlarını çekerek kavgaya tutuştu. Gelen sesler üzerine şarkıcı Şahan Dinç, giriş kattaki dairenin penceresine çıktı. Sıkılan kurşunlardan biri, Dinç'in sağ gözüne isabet etti. Yaralanan Şahan Dinç, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Dinç'in gözünün ameliyatla alındığı öğrenildi.

Çatışmanın ardından olay yerinde çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ali A., Metin K., Doğukan Y., Erhan G., Ramazan K., ve Şükrü U.'yu gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Ali A., Metin K., ve Doğukan Y., adli kontrolle serbest bırakılırken, Erhan G., Ramazan K, ve Şükrü U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR ANDA ÜZERİMİZE ATEŞ ETMEYE BAŞLADILAR

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeden serbest bırakılan şüphelilerden Metin K., ifadesinde, "Arkadaşım Uğur A., beni arayarak motosikletimi istedi. Ben de adresimi verdim ve aşağıya indim.

Bu sırada Ramazan K,'yı gördüm. Ramazan'a, Doğukan bana gıcık oluyor. Aramızda tartışma çıktı diye anlatırken Doğukan geldi ve üzerime yürüdü.

Bu sırada Ramazan olay yerinde bulunan bir apartmana işaret yaparak 'Reşo' lakaplı Erhan G'yi çağırdı. Erhan G. de dışarıya iki silahla geldi.
Sonra da hem Ramazan hem de Erhan ellerine aldıkları silahlarla önce havaya sonra da bize doğru ateş etmeye başladılar. Uğur ile birlikte kaçtık. Sonra da polisler alarak bizi karakola getirdiler" dediği öğrenildi.

ONLAR ATEŞ EDİNCE KARŞILIK VERDİM

Tutuklananlar arasında bulunan Erhan G.'nin, ise, "Bir anda kavga çıkınca Şükrü U., ateş etmeye başladı. Ben de bunun üzerine ateş etmeye başladım" dediği kaydedildi.

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SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Şahan Dinç'i gözünden vurarak kör olmasına neden magandaların ifadeleri ortaya çıktı! "Reşo lakaplı kişi..."
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