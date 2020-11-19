SON DAKİKA HABERİ: Şarkıcı Şahan Dinç'i gözünden vurarak kör olmasına neden magandaların ifadeleri ortaya çıktı! "Reşo lakaplı kişi..."

Bu sırada Ramazan K,'yı gördüm. Ramazan'a, Doğukan bana gıcık oluyor. Aramızda tartışma çıktı diye anlatırken Doğukan geldi ve üzerime yürüdü.

Bu sırada Ramazan olay yerinde bulunan bir apartmana işaret yaparak 'Reşo' lakaplı Erhan G'yi çağırdı. Erhan G. de dışarıya iki silahla geldi.

Sonra da hem Ramazan hem de Erhan ellerine aldıkları silahlarla önce havaya sonra da bize doğru ateş etmeye başladılar. Uğur ile birlikte kaçtık. Sonra da polisler alarak bizi karakola getirdiler" dediği öğrenildi.