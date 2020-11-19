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SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber 'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

Ünlü youtuberlardan , zıpkınla balık avladığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Son dakika haberine göre avladığı aslan balığının temizlemeye çalıştığı dikeni, Özsarı'nın eline batınca zehirlenerek hastanelik oldu. Acı çektiği anları da görüntüleyen youtuber, çektiği videoda "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı. Çekime devam edecekken acıdan dolayı duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:46 Son Güncelleme: 19.11.2020 16:47 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

SON DAKİKA HABERİ: ASLAN BALIĞI AVLAYAN YOUTUBER ZEHİRLENDİ

Asıl yaşam alanı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımları olan, küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Akdeniz'e göç eden zehirli türler arasındaki aslan balığı, son yıllarda Antalya kıyılarında da çokça görülmeye başlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

Kemer'de sık sık dalış yapan ve bu dalışlara ait görüntüleri YouTube kanalında paylaşan dalgıç , daha önce yine göçmen ve zehirli bir tür olan balon balığının elini ısırması nedeniyle yaralanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

Önceki gün Kemer'den tekneyle denize açılan ve dalış yapan Özsarı, zıpkınla bir aslan balığı avladı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Balığı tekneye çıkaran Özsarı'nın parmağına, aslan balığının dikeni battı. Zehirli diken nedeniyle bir süre acı çeken ve sıcak su kaynatarak, parmağına pansuman yapan Özsarı, acısı dinmeyince hastaneye gitti.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

Aslan balığını avladığı anı ve acı çektiği anları da görüntüleyen Özsarı, "Çekimler sırasında yemek için vurduğum aslan balığının dikenlerini kesmek için tutarken parmağıma battı.

SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!

Parmağım diğer parmağımın iki katına yakın şişti. Çekime devam edecekken acıdan dolayı duramadım ve hastaneye gitmek zorunda kaldım" dedi.

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SON DAKİKA HABERİ: Ünlü youtuber Çağdaş Özsarı'nın avladığı aslan balığı, kabusu oldu!
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