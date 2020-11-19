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Son dakika: ve 'da sefer iptalleri

Son dakika haberi: İstanbul  () ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri 'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 07:09 ABONE OL
Son dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle
07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'da iptal edilen seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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Son dakika: İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
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