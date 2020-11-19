Son dakika: Kahramanmaraş'ta cami avlusunda sır ölüm! İhbar üzerine bölgeye giden polis...

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Camisi önünde bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık Merkezine ihbarı yapan C.S. (28) ile ölü bulunan ve isminin Durdu G. (72) olduğu öğrenilen kişinin olay saatinde tartışıp kavga ettiği öne sürüldü.

C.S. gözaltına alındı.

Durdu G.'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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