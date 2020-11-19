Son dakika: Şehit Necmettin öğretmenin babası HDP'li yöneticilere ateş püskürdü: Onlarla teröristler arasında bir fark yok

'HELAK OLDULAR'

PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden dolayı bütün güvenlik güçlerine teşekkür eden Yılmaz, "Şehit babası olarak katili öldürülmüş olsa bile rahatlamış olmuyorum. Dünya bir tarafa evlat bir tarafa. Rabbim kimseye evlat acısı tattırmasın. Ama şu da var ki hayatın bir gerçeği biz hakkın, adaletin yanında cehaletle savaşırken şahadete ulaşan bir evladın babasıyım. Hamdolsun ki bizim atığımız Sırat-ı Müstakimin yolunun adımı. İnşallah Allah ölene kadar sabit kılar. Bu olayda, süreçte oğlum Necmettin'in arkasında duran güvenlik güçlerimizin hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Genelkurmay'ın, Savunma Bakanlığı'nın ve Cumhurbaşkanımızın gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim. Süleyman Soylu bakanımız olayın bizzat takipçisi oldu. Bizi bilgilendirdi. Hepsinden Allah ayrı ayrı razı olsun. Kâfirler cezalarını buldular. Asalaklar, vampirler hak ettikleri inlerde, mağaralarda devletin güzel kurşunları ile helak oldular. Rabbim milletimizi var etsin. Allah razı olsun" dedi.

