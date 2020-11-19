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Sulama havuzunda 2 kişi boğuldu! Boğulan kişiyi kurtarıp kendileri öldüler

’nın Ereğli ilçesinde sulama havuzuna düşen genci kurtarmak için havuza giren 1’i Suriye uyruklu 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 21:15 ABONE OL
Sulama havuzunda 2 kişi boğuldu! Boğulan kişiyi kurtarıp kendileri öldüler
Olay, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan bir elma bahçesinde meydana geldi. Bahçede çalışan işçilerden Suriye uyruklu 17 yaşındaki Muhammed İsyhayman, öğle yemeği molasında havuz başında yemek yediği sırada dengesini kaybederek havuza düştü. Bunu gören ağabeyi Ali İshayman (19) ve Osman Kardaş (31), Muhammed İsyhayman'ı kurtarmak için havuza girdi. Muhammed İsyhayman'ı kurtaran ağabey ve Osman Kardaş 6 metre derinliğindeki havuzun dibindeki balçığa saplanıp gözden kayboldu. Elma bahçesinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE., itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama sonucu akşam saatlerinde Ali İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenleri havuzdan çıkartıldı. Cenazeler olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
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Sulama havuzunda 2 kişi boğuldu! Boğulan kişiyi kurtarıp kendileri öldüler
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