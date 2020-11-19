Sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular

Olay, Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışan işçiler yemek molasında bulunduğu sırada Suriye uyruklu M.İ. (17) bahçede bulunan sulama havuzuna düştü.

M.İ.'nin yardım çığlığı üzerine bahçede beraber çalıştıkları ağabeyi Ali İshayman (20) ile çalışma arkadaşı Osman Kardaş (30) suya atladı. İshayman ve Kardaş havuzdaki M.İ.'yi sudan çıkartmayı başardı ancak kendileri sudan çıkamayarak boğuldu. İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Havuzun suyunun boşaltılmasıyla Ali İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.