Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bir süredir tedavi gören annesi hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesbaından duyurdu ve başsağlığı diledi.

Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.