Toplu taşımalarda QR kod ile ödeme dönemi! Metro, Metrobüs, İETT'lerde İstanbulkart (Dijital kart) QR kod ile ödeme nasıl yapılır?

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında İstanbulkart'ın yerini artık Dijital kart alıyor. Vatandaşlar bu işlemi gerçekleştirmek için mobil uygulama üzerinden gerçekleştirecekleri bazı aşamaların ardından kartsız bir şekilde metro, tramvay, metrobüs gibi toplu taşımalarda ödemelerini gerçekleştirebilecek. Peki, İstanbulkart QR kod ile ödeme nasıl yapılır? Dijital kart nedir, nasıl kullanılır? İşte toplu taşımaya gelen yeni uygulamanın detayları…

İSTANBUL'DA DİJİTAL KART DÖNEMİ BAŞLADI! QR KOD İLE ÖDEME NASIL YAPILIR?

İstanbul'da bir süredir üzerinde çalışılan QR kod ile ödeme yöntemi uygulamaya geçiyor. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde telefonlarındaki aplikasyonlar yardımıyla ödeme işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Bu kapsamda dijital karta yönelik detaylar merak ediliyor…