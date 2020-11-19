Trablusgarp Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları: Trablusgarp Savaşı tarihi önemi ve başlangıcı

Trablusgarp Savaşı nedenleri ve sonuçları ile tarihte önemli bir yere sahiptir. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yıllarında, 1.5 ila 2.5 milyon nüfusun yaşadığı Osmanlı Libya'sında gerçekleşen bir savaştı. O sırada Libya'daki Osmanlı ordusunda yaklaşık 5.000 piyade ve 350 süvari vardı. İşte, Trablusgarp savaşı hakkında detaylı bilgiler ve bu savaşın tarihi önemi…

TRABLUSGARP SAVAŞI NEDENLERİ

Savaşın patlak vermesinin önemli nedenleri arasında, İtalya'nın, Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak eski Roma topraklarını yönetme hakkına sahip olduğunu iddia etmesi yer alıyor. Libya, başka bir Avrupa gücü tarafından sahiplenilmeyen tek Akdeniz bölgesi olduğu için, İtalya'nın hakim olabileceği tek bölgeydi. Onu "Dördüncü Kıyısı" olarak gören İtalya, yüksek işsizlik ve göç sorunlarını oraya fakir İtalyanları yerleştirerek çözmeyi bekliyordu. Başlangıçta İtalya bunu barışçıl nüfuz yoluyla başarmaya çalıştı, ancak Osmanlı kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığında, vatandaşlarının ayrımcılığa uğradığını ve Libya üzerinde zorla kontrol sahibi olması gerektiğini iddia etti. Buna hazırlık olarak İtalya, Avrupalı güçlerle Libya'da serbest kalmasına izin veren anlaşmalar imzaladı. Savaşın zamanlamasını, uluslararası gelişmelerin bu amacın gerçekleşmesini engelleyeceğine dair İtalyan korkuları belirledi.

28 Eylül 1911'de bir İtalyan ültimatomu yirmi dört saat içinde kabul edilmek üzere Osmanlı hükümetine ulaştı. İtalya'nın Libya üzerindeki yetkisini genişletme kararını belirtti, aksi takdirde güç kullanmakla tehdit etti. Osmanlılar, 29 Eylül'de, o gün savaş ilan eden İtalyanlar için kabul edilemez olan müzakere girişiminde bulundu.

TRABLUSGARP SAVAŞI BAŞLANGICI

Osmanlı takviye kuvvetlerinin Libya'ya ulaşmasını önlemek için İtalya tarafından bir deniz ablukası düzenlendi. İtalya, yerli halkın Osmanlılardan nefret ettiğine ve İtalyanları hoş karşılayacağına inanarak işgalin kolay olacağını varsaydı. İşgalci güç (sayıları yaklaşık 44.500 asker) 1 Ekim 1911'de Libya kıyılarına ulaştı.

TRABLUSGARP SAVAŞI SONUÇLARI

Birinci Balkan Savaşı'nın patlak vermesi (8 Ekim 1912), her iki tarafı Ouchy Barış Antlaşması (18 Ekim 1912) ile diplomatik bir çözüme varmaya zorladı. Her iki taraf tarafından farklı yorumlandı ve İtalya uygulamasının bazı kısımlarını erteledi. Antlaşma, Osmanlı İmparatorluğuna, Osmanlı padişahı altındaki Libya halkına Halife rolünde özerklik verme ve iki Osmanlı yetkilisi atama hakkı verdi, ancak İtalya, dini atananları değil, yalnızca padişahın temsilcisini kabul etti. Osmanlı ordusunun çoğu Libya'yı terk etti, ancak bir kısmı kaldığı için İtalya, Oniki Ada ve Rodos'u terk etmeyi ve onları Osmanlılara iade etmeyi reddetti.

2. Dünya Savaşı tarihi ve kısaca özeti: İkinci Dünya Savaşı nedenleri, sonuçları ve tarafları

Birinci Dünya Savaşı patlak verene kadar İtalya batı Libya'yı işgal etmeyi başardı, ancak doğuda Sanusi sufi tarikatı tarafından yönetilen güçlü bir yerel güç nedeniyle zorluklar yaşadı. Bu kazanımlar, savaş çıkınca kayboldu: İtalya Avrupa cephesine odaklandı ve Osmanlılar, yerel güçlerle işbirliği içinde, Alman desteğiyle Libya'daki katılımlarını yeniledi. İtalya, ancak 1930'ların başında, bir on yıl daha süren Libya işgalini sonuçlandırdı. İtalyan-Türk Savaşı'nın bir sonucu olarak zayıf görülen iç çatışmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nda ulusal ve etnik bölünmeler üzerinden büyüdü ve Balkanlar'da devam eden iç hararet, I.Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri oldu.

Havza Genelgesi tarihi ve önemi: Havza Genelgesi maddeleri nelerdir?