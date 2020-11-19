Tutuklu serisi cinayeti önledi

İstanbul'da intihar eden kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu yengesini işe giderken takip eden Mehmet E. silahını çekti. Üç kez tetiğe bastı fakat silah üç defa da Tutukluk yaptı. Bir dakika içerisinde üç defa ölümle yüz yüze kalan mağdur Cemile E. koşarak kaçtı ve ölümden kurtuldu. Soruşturma başlatan İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesinde "Silah oyuncaktı" yalanını söyledi ve tutuklandı.



İddialara göre; Cemile E.'nin eşi altı ay önce İstanbul Bağcılar'da intihar etti. Mehmet E., kardeşinin ölümünden yengesi Cemile E.'yi sorumlu tuttu. Mehmet E. sabah 08.00 sıralarında Cemile E.'yi Sultangazi'de işe giderken takip etti ve iddialara göre karşısına çıkarak "Kardeşimin ölümünden sen sorumlusun. Seni öldüreceğim" dedi. Silahını çeken Mehmet E., iddiaya göre üç defa tetiği çekti ve Cemile E.'yi öldürmek istedi fakat silah üç defa da üst üste Tutukluk yaptı. Bir dakika içerisinde üç defa ölümle yüz yüze kalan mağdur Cemile E. koşarak olay yerinden uzaklaştı ve ölümden kurtuldu. Şüpheli Mehmet E., olayın ortaya çıkmasıyla birlikte başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Görgü tanıklarının da ifadeleri alındı. İddiaya göre görgü tanıkları da şüphelinin Cemile E.'ye "Seni öldüreceğim" diyerek bağırdığını ve üç defa tetiğe bastığını söyledi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet E. ifadesinde "O silah oyuncaktı. Gerçek değildi" yalanını söyledi fakat iddialara göre silahın gerçek olduğu anlaşıldı. Mağdur Cemile E.'nin ölümden kurtulduğu olay güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Şüpheli Mehmet E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.