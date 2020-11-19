Uluslararası kalpazan çetesi çökertildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, bazı şahısların piyasaya yüklü miktarda sahte dolar sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, olayı gerçekleştirmek isteyen kişilerin 2'si Rus, 1'i Sırp toplam 5 kişilik uluslararası çete olduğu tespit edildi.

1 BUÇUK MİLYON DOLAR

Olayla ilgili devam eden takip sonucu, şahısların Kocaeli Çayırova İlçesinde bir yerde ruhsatsız depoları bulunduğu, bu depoda sahte para basıp depoladıkları bilgisine ulaşıldı. Sabah saatlerinde Kocaeli ve Çayırova İlçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli ve 1 buçuk milyon sahte dolar ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.