Virüssavar üçlü: Sarımsak zerdeçal zencefil

SABAH'ın, 'Korona günlerinde şifa reçeteleri' başlıklı yazı dizisinde koronavirüssavar yiyecekleri, ailelere çocukları için uygulayabilecekleri şifa reçetelerini, bağışıklık sistemini güçlü kılacak meyve ve sebzeleri, şifa iksiri çorbaları ve bitkisel çay tariflerini, virüse karşı savaşta D vitamini ile C vitamininin etkilerini bulacaksınız.Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, "Pandemiyi rahat atlatmak için seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sarımsak, zerdeçal ve zencefili sofranızdan eksik etmeyin" diyor. Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte metabolizmanın yavaşladığına dikkat çeken Çelik'in yaklaşan kış ayları ile birlikte bağışıklığımızı güçlendirmek ve koronavirüse meydan okumak için hazırladığı kapsamlı reçetede şunlar var:Portakal, limon, kivi gibi meyvelerin, içeriğindeki yüksek C vitamini nedeniyle bağışıklık güçlendirici özelliği var. C vitamini depolanan bir vitamin olmadığı için günde 2 porsiyon kadar meyve tüketmek yeterli olacaktır. (1 porsiyon meyve=1 avuç içi kadar meyve)Kivinin siyah küçük çekirdeklerinin içi ise bağışıklığı güçlendirici E vitamini ve selenyum açısından oldukça zengin.Kuşburnu meyveleri oldukça yüksek askorbik asit ve birçok fitokimyasallar içeriyor. Bağışıklığı destekleyen bir çay olarak mutlaka tüketilmeli. Özellikle kış aylarında; porselen demlikte en az 45 dakika demleyerek tüketebiliriz.Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde düzenli protein alımı çok önemlidir.Yumurta, tahıllar, kırmızı et, kuruyemişler, balık aynı zamanda çinko yönünden zengin besinlerdir ve bağışıklığın desteklenmesinde yardımcı olurlar.Yapılan bilimsel çalışmalar, sarımsaktaki 'organosülfür' bileşiklerin toksinlerle savaştığı; kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok hastalıkta önleyici etkisi olduğunu gösteriyor.Zencefil; mide bulantısına iyi geliyor, karaciğeri koruyor, kolesterolü düşürüyor ve pıhtılaşmayı geciktiriyor. Bütün bunların yanı sıra genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.Zerdeçalın içinde beş bin adet aktif madde olduğu yapılan çalışmalar sonucunda netleşmiş durumda. (Kanser, solunum yolu enfeksiyonları, kan dolaşımı, kalp-damar hastalıklarına iyi geliyor) Bu maddeleri ayrıştırıp ilaç yapmak da denenmiş bir yöntem, ancak hiçbiri zerdeçalın kendisi veya ekstreleri kadar etkin olamıyor. Yine yapılan çalışmalar zerdeçalın etkisinin karabiber+zeytinyağı ve ısıyla artırıldığını gösteriyor.GÜNDE1 tatlı kaşığı kadar çörekotu yağı tüketin. Zira çörekotu yağında bol miktarda bulunan 'Timokinon' adlı madde bağışıklığı güçlendiriyor. Çörekotu yağı, antioksidan enzimlerin etkisini artırıyor. Solunum bozukluklarında da önleyici etkisi var.ÇELİK'İNreçetesinde kızılcık meyvesi de yer alıyor: Kızılcık meyvesini veya şekersiz marmelatını yapıp günde 2 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz. Kızılcık özütlerinde bulunan ve kızılcığa aynı zamanda ekşimsi tadı veren 'bütirat-hidroksi-anisol' ve 'hidroksitolüen' gibi maddeler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan birçok bakteri ve virüsün mukozalara tutunmasını engeller.250 gr ıspanak 1 orta boy kabak 2-3 diş sarımsak 1/2 demet maydanoz 1/2 demet dereotu 1/2 su bardağı bulgur 2 küçük boy domates 1 küçük boy soğan 1 çorba kaşığı zeytinyağıBütün malzemeler 500 ml suda pişirilip , blenderdan geçirilsin. İstenilen baharatlarla tatlandırarak hem lezzetli hem bağışıklığı güçlendirici bir kış çorbası hazırlayabilirsiniz.2-3 bardak kaynayan suya; 1 orta boy elma 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil 1 tatlı kaşığı zerdeçal 1/2 limon suyu 1 çay kaşığı karabiber 5 dakika kaynatıp altı kapatıldıktan sonra; 1 tutam ıhlamur çayı 1 tutam rezene çayı 1 tutam yeşil çay eklenerek 5 dakika demleyin ve gün içerisinde için.1 çay bardağı kefir 1 avuç maydanoz, dereotu, fesleğen 1 küçük salatalık 1/4 şişe maden suyu blenderdan geçirilerek günde 1 bardak içilir.ÇOCUK BAĞIŞIKLIĞININ ŞİFRESİ: TARHANA VE OYUN