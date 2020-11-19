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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

'nin Gebze ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti

DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 21:51 ABONE OL
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 yolu Hacıhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Galip Sinan Özdemir yönetimindeki 34 FR 0947 plakalı cip yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öldü
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