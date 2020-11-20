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Haberler Yaşam Haberleri 1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet ile 1000 TL pandemi destek sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

1000 tl başvuru sonucu sorgulama! ile 1000 TL pandemi destek sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüsün ekonomik alanda etkilerini en aza indirmek için devlet tarafından verilen 1000 TL başvuruları yoğun ilgi görüyor. Pandemi sürecinde maddi sıkıntı çeken vatandaşlara verilen bu destek ödemeleri için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. E devlet aracılığı ile alınan başvuruların sonucunda şartları karşılayan vatandaşlara ilk iki faz ödemelerinin ardından gözler 3.faz ödemelerine çevrildi. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 08:50 Son Güncelleme: 20.11.2020 08:51 ABONE OL
1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan 1000 tl başvuru sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının ekonomik anlamda olumsuz etkilerini azaltmak için pandemi sosyal destek programı, başvuru şartlarının bulunduğu vatandaşlara geri ödemesiz 1000 TL dağıtıyor. Başvuru yapmak isteyenler tarafından konuya ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama ekranı!

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? E-DEVLET İLE PANDEMİ 1000 TL SOSYAL YARDIM SONUÇLARI SORGULAMA...

1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşte tüm detaylar…

1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

Hafta içi günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

PANDEMİ SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-devlete giriş yaptıktan sonra, sizden istenilen TC Kimlik Numarası, isim soy isim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışıyorsa aylık toplam maaş, alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgileri eksiksiz olarak doldurun ve başvuruyu tamamlayın.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra yine aynı sayfa üzerinden 'başvuru takibi' kısmına tıklayarak başvurunuzun sonucunu öğrenebilirsiniz.

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1000 tl sosyal yardım başvuru sonucu sorgulama! e-Devlet ile 1000 TL pandemi destek sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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