159 komşuya karşı hukuk zaferi

Büyükçekmece'de lüks villaların yer aldığı Alkent 2000 Mahallesi'nde oturan gazeteci Dursun Boran, evini satın almak için dava açan 159 komşusuna karşı verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Alkent 2000 Mahallesi, kanunen mahalle olmasına rağmen, site yönetimi oluşturarak villa sahiplerinden aidat topluyordu. Hiç aidat ödemeyen Boran, "Villam bağımsız parsel üzerinde. Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarım var, çöpü belediye alıyor. Güvenliği polis sağlıyor, sokağı BEDAŞ aydınlatıyor. Burası site değil mahalle. Mahallelerde aidat toplanamaz" deyip konuyu yargıya taşıdı. Sürdürdüğü hukuk mücadelesini geçtiğimiz şubat ayında kazandı. Ancak mahalle sakinleri gazeteci Dursun Boran'ın peşini bırakmadı. Müstakil evini kendilerine satması için imza topladı. 159 kişi tarafından konu yargıya taşınınca Boran için hukuk mücadelesi tekrar başladı. İstanbul Büyükçekmece 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 159 kişinin açtığı dava iki yıl sürdü. Mahkeme dün kararını vererek, "İmza toplayarak kimsenin evini satın alamazsınız" diye hükmetti.