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43 yıl sonra aynı pozu verdi

’de 3 kişide bulunan 1955 model 321- H otobüslerinden birinin sahibi olan Kayserili Çelebi, 1977 yılında verdiği pozu, 43 yıl sonra yeniden verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
43 yıl sonra aynı pozu verdi
Kayseri'de yaşayan Ahmet Doğan Çelebi merhum babasının karavana çevirerek yıllarca kullandığı 65 yaşındaki nostaljik otobüse gözü gibi bakıyor. Müteahhitlik yapan babası Doğan Çelebi'nin 1970 yılında satın alarak Seyyah Çelebi adını verdiği otobüsten Türkiye'de 3 adet bulunduğunu belirten Ahmet Doğan Çelebi, "Biz ailece bu otobüsle büyüdük.

Hem babamıza hem de bu otobüse vefa borcumuz var" dedi. Çelebi; 17 yaşındayken Seyyah Çelebi ile verdiği pozu, 43 yıl sonra SABAH için yeniden verdi. Çelebi; "Seyyah Çelebi ile arkadaşlığım ölene kadar sürecek. Çünkü bu otobüs bize yıllarca hem ev, hem de yol arkadaşı oldu" dedi.
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43 yıl sonra aynı pozu verdi
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