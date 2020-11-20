43 yıl sonra aynı pozu verdi

Kayseri'de yaşayan Ahmet Doğan Çelebi merhum babasının karavana çevirerek yıllarca kullandığı 65 yaşındaki nostaljik otobüse gözü gibi bakıyor. Müteahhitlik yapan babası Doğan Çelebi'nin 1970 yılında satın alarak Seyyah Çelebi adını verdiği otobüsten Türkiye'de 3 adet bulunduğunu belirten Ahmet Doğan Çelebi, "Biz ailece bu otobüsle büyüdük.Hem babamıza hem de bu otobüse vefa borcumuz var" dedi. Çelebi; 17 yaşındayken Seyyah Çelebi ile verdiği pozu, 43 yıl sonra SABAH için yeniden verdi. Çelebi; "Seyyah Çelebi ile arkadaşlığım ölene kadar sürecek. Çünkü bu otobüs bize yıllarca hem ev, hem de yol arkadaşı oldu" dedi.