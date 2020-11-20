Ağrı’da uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır'da uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli şahsa yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Polis Özel Harekat ekipleri ve narkotik madde arama köpeklerinin katılımları ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının içerisinde bulunduğu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Doğubayazıt ilçesi ve Iğdır ilinde uyuşturucu madde ticareti yapan (6) şüpheli şahsa yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Polis Özel Harekat Unsurları ve Narkotik Madde Arama Köpeklerinin katılımları ile eş zamanlı uyuşturucu operasyonu icra edilmiştir. Soruşturma sürecinde ve eş zamanlı operasyon neticesinde şüpheli şahıslardan ve adreslerinde yapılan aramalardan; 15,54 gram eroin maddesi, 36,80 Gram metamfetamin maddesi, 30 adet sentetik ecza, 1 adet dijital hassas terazi ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında toplam (10) uyuşturucu madde kullanıcısına işlem yapılmıştır. Eş zamanlı operasyon neticesinde göz altına alınarak adli mercilere sevk edilen (6) şüpheli şahıstan (4) ü tutuklanmıştır. Aydınlık geleceğimizi madde bağımlılığından korumak amacıyla uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.