Asal.mbs.gov.tr çöktü mü? Bedelli askere gideceklerin askerlikleri ertelendi mi? ASAL sitesi neden açılmıyor?

Son dakika haberi… Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerinin 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelendiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme birtakım soru işaretlerini doğurdu. Alınan kararın özellikle bedelli askerlik yükümlüleri kapsayıp kapsamadığı merak ediliyor. Asal.msb.gov.tr çöktü mü? ASAL sitesi neden açılmıyor?

MSB'DEN ASKERLİK SEVK TARİHLERİ DUYURUSU

MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Duyuru metnine http://asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." İfadelerine yer verildi. Buna göre bedelli askerlik yükümlüleri erteleme kararına tabi mi?

ASAL SİTESİNDE ERİŞİM PROBLEMİ

23-25 Kasım tarihlerinde teslim olarak silah altına alınacak binlerce yükümlü, yapılan duyurunun ardından tam duyuru metnine ulaşmak amacıyla asal.msb.gov.tr adresine erişim sağlamak istese de yoğunluktan dolayı sitede erişim problemi meydana geldi. Şu an için MSB'nin aldığı kararın detayları ile ilgili duyuru metnine ulaşım sağlanamıyor. Bu da, "Bedelli askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?" sorusunun şu an için yanıtsız kalmasına sebep oldu. Erişim problemi düzeldiğinde söz konusu duyuruya ilişkin detaylara buradan ulaşabilir, duyuru metninin tam halini inceleyebilirsiniz.