Asım Cenani kimdir? Prof. Dr. Asım Cenani kaç yaşında, nereli, ne doktoru?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika paylaşımıyla Prof. Dr. Asım Cenani'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu gelişme sonrasında vatandaşlarımız yoğun şekilde Asım Cenani kimdir, kaç yaşında, nereli, ne doktoru? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Asım Cenani kimdir, kaç yaşında, nereli, ne doktoru? İşte biyografisi…
Sağlık Bakani Dr. Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Bakan Koca'nın paylaşımı;
Prof. Dr. Asım Cenani'yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020