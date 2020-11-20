Koronavirüs vaka sayılarındaki artışla beraber yeni tedbir kararlarının bulunduğu genelge yayınlanmıştı. Vatandaşlar kısıtlamaların detaylarını araştırmaya devam ederken araştırılan konulardan biri de AVM'lerin hafta sonu kısıtlama saatleri dışında hizmet verip vermeyeceği konusu oldu. Peki, AVM'ler hafta sonu açık olacak mı? AVM'ler hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri dışında açık mı? İşte genelge detayları…
AVM'LER HAFTA SONU AÇIK MI, KISITLAMA SAATLERİ DIŞINA AÇIK OLACAK MI?
Alışveriş merkezleri gün içerisinde binlerce vatandaşı ağırlamaya devam ederken koronavirüs salgınında vakalarda çok ciddi bir artış yaşanması ardından kısıtlama kararları verildi. Vatandaşlar bu kısıtlamalar çerçevesinde hafta sonu AVM'lerin açık olup olmayacağını merak ediyor…
AVM'LER HAFTA SONU AÇIK MI, KISITLAMA SAATLERİ DIŞINA AÇIK OLACAK MI?
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10:00 ile 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.
31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.