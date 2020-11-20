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'de tekstil atölyesindeki patlamadan dehşete düşüren yeni görüntü

'de tekstil atölyesinde sonrasında meydana gelen patlamadan yeni görüntüler ortaya çıktı. İtfaiyenin çalışması sırasında bir anda gerçekleşen patlamanın görüntüleri dehşete düşürüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:05 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:15 ABONE OL
Bahçelievler'de tekstil atölyesindeki patlamadan dehşete düşüren yeni görüntü

Olay, Perşembe gece 01.00 sıralarında Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

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Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.



Yaşanan patlama vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangın çıkan atölyede bir anda patlama meydana geliyor. Patlama sonrasında büyük panik yaşanıyor.

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Bahçelievler'de tekstil atölyesindeki patlamadan dehşete düşüren yeni görüntü
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