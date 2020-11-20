BİM 13 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel listesi bugün satışa çıkıyor! BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

BİM marketler zinciri her hafta birbirinden indirimli ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Yarın raflardaki yerini alacak olan ürünleri, markete gitmeden önce görmek isteyen vatandaşlar, 'BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu' araştırması yapıyor. Cuma günlerinin merakla beklenen indirimli ürünlerinde beyaz eşyadan, teknolojiye, gıdadan, zücaciyeye varıncaya kadar yüzlerce çeşitte binlerce fırsat yer aldı. İşte BİM aktüel kataloğu…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BU HAFTA YİNE FIRSAT İNDİRİMLERİYLE GELİYOR! 20 KASIM 2020

BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu haftaya ilişkin BİM aktüel kataloğunda teknolojik aletlerden mutfak ürünlerine kadar her alanda çeşit çeşit ürünler mevcut. İşte dikkat çeken indirimleriyle BİM aktüel ürünler kataloğu…