Bin 600 yıllık cami ibadete hazırlanıyor

Fatih'teki İstanbul'un en eski mabetlerinden biri olan bin 600 yıllık Lala Hayrettin Camisi'nin 2021 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.







Sinagog, kilise ve İstanbul'un fethinden sonra cami olarak hizmet veren tarihi yapı, İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) tarafından harabe halde bulunmuştu. İçindeki temizliğin ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce projelendirilen cami, restorasyonunun tamamlanmasının ardından gelecek yıl ibadete açılacak. İSTED Başkanı Dr. Erhan Sarışın, "Bunun gibi 400 cami, 1000'e yakın çeşme, 100'e yakın medrese kayıp. Hiçbir kalıntısı kalmayan kayıp 3 tane de saray var" dedi. İşte özetle söyledikleri:







Yapılış tarihi 399-400 yıllarına dayanmakta. Bakırcılık yapan Yahudi esnaf, dönemin Roma İmparatorundan izni alıyor ve sinagog olarak inşa ediliyor.

Konstantinopol'ün Hristiyan halkı başkaldırıyor. 400 ile 450 arasında Bizanslılar'ca kilise haline getiriliyor.

Harabe halde bulunan kilise yapısı, 1480'lerde Lala Hayrettin Paşa tarafından camiye çevrilerek hizmete alındı. Kur'an-ı Kerim'in en önemli yazma eserlerinin bulunması nedeniyle caminin önemli bir tarihi özelliği var.