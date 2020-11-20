Bir yeşil, bir iribaş kaplumbağa ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası sahilinde bir iribaş kaplumbağa karaya vurdu. Yapılan incelemelerde her iki kaplumbağanın insan hatasından dolayı öldükleri tespit edildi.

İnceleme yapan uzmanlar; caretta carettanın karapasının parçalanması ve sol yüzgecinin kopmasının muhtemelen bir deniz aracı kazası yaşadığını gösterdiğini bildirdi.

Uzmanlar ayrıca; "Bu nadir canlılar zaman zaman su yüzeyine çıkarak nefes almak zorundadır. Bu Caretta da olduğu gibi, bazen süratli giden tekneler nedeniyle, su yüzeyine çıkan kaplumbağalar fark edilmemekte ve bu tür kazalar yaşanmaktadır. Tekne kullanan kişilerin denizden bu tür canlıların çıkabileceğini düşünerek, dikkatli yol almaları böyle kazaları önleyecektir.

Diğer ölen Yeşil kaplumbağanın boynundan bir cisimle vurulduğu düşünülmektedir. Bazen amatörce avlananlar tarafından, su altında karşılarına çıkan büyük bir kaplumbağa karşısında panikleyip heyecandan vurdukları görülmektedir. Sualtında bu canlıları fazla tanımayanlar korkabiliyor. Kendilerine zarar verecek diye müdahale edenler olabiliyor. Ölen Yeşil Deniz Kaplumbağası otçul bir tür olup, Kuşadası kıyılarında deniz çayırlarıyla beslenmektedir. Her iki türün Kuşadası kıyılarında görülmesi denizel biyoçeşitlilik açısından önemlidir.

Bazen bu tip vakalar yaşansa da Kuşadası kıyılarında oturan vatandaşlar, kıyı işletmeleri ve kurumlar deniz kaplumbağalarına karşı büyük duyarlılık göstermektedir." dedi.

Ölen kaplumbağaların ölçümleri yapılarak kayıtları tutulmuş ve doku örnekleri alındı.