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'nın kafasına kurşun sıktılar

’nin Lapseki İlçesine bağlı Kum adası mevkiinde dev kıyıda ölü olarak bulundu. Dev kaplumbağanın kafasındaki kurşun izi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 15:35 ABONE OL
Caretta caretta'nın kafasına kurşun sıktılar

Çanakkale'nin Lapseki İlçesine bağlı Kum adası mevkiinde dev caretta caretta kıyıda ölü olarak bulundu. Dev kaplumbağanın kafasındaki kurşun izi dikkat çekti.

Kum adası mevkiinde yürüyüş yapan vatandaşlar karaya vurmuş halde caretta caretta buldu. Dünyada nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağasını inceleyen vatandaşlar kafasında kurşun izi görünce şok oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma'ya bilgi verirken bazı vatandaşlar durum karşısında göz yaşlarını tutamadı.

Tüm dünyada koruma altında olduğu bilinen deniz kaplumbağası incelenmek üzere yetkililere teslim edilirken, bu vahşeti yapanların yakalanarak cezalandırılması için çalışma başlatıldı.

Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH

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Caretta caretta'nın kafasına kurşun sıktılar
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