Cezaevinden izinli çıkıp sağlık ocağından hırsızlık yaptı

Konya'nın Karatay ilçesi Karakulak Mahallesinde bulunan 51 Nolu Aile Sağlığı Merkezine, muayane olmak için gelen ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Onur Taşcan, hemşirenin telefonunu çaldı.

Sağlık ocağındaki odalardan birine giren ve kimsenin olmadığını gören Taşcan, masanın üzerinde duran hemşire Büşra C'ye ait cep telefonunu alarak cebine koyduktan sonra muayene olmadan sağlık ocağından hızla uzaklaştı.

"30 TL'YE ADAM TUTMUŞ"

Hemşirenin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sağlık merkezinin güvenlik kameralarından yola çıkarak poliste 12 ayrı suç kaydı bulunan Taşcan'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgusunda telefonu çalmadığını ileri süren Taşcan'ın, polisin hırsızlık olayını gerçekleştirdiği gün giydiği kıyafetlerin üzerinde olduğunu söylemesi üzerine suçunu itiraf etti. Taşcan'ın bir arkadaşına kimlik bilgilerini kullanarak telefonu satması karşılığında 30 Türk lirasına anlaştığı öğrenildi. Cep telefonunu bulan polis, telefonu hemşire Büşra C.'ye teslim etti.

Onur Taşcan ise emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.