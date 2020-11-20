Çocuklarınızı 7 besin grubuyla koruyun

Çocuklarını koronavirüsten korumak için aileler tetikte. Solunum yolu hastalıklarının arttığı sonbahar- kış dönemine bir de koronavirüs salgını eklenince, ailelerin tedirginliği daha da artıyor. Uzmanlara göre sağlıklı bir çocuk yılda 8-9 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebiliyor. Durum böyle olunca da çocukların bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Serap Sapmaz ailelere seslendi: "Çocuklarınıza mutlaka kahvaltı ettirin. Tarhana, kefir, evde mayalanmış yoğurt gibi probiyotik içeriği yüksek gıdalar yedirin." Dr. Sapmaz, çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için 7 ayrı besin grubundan her gün en az 4'ünün tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sapmaz'ın altın değerindeki önerileri şöyle:

Su tüketmelerine dikkat etmeli

Tarhana, kefir, evde mayalanmış yoğurt gibi probiyotik içeriği yüksek gıdalar tüketmeleri bağırsak sağlığı ve bağışıklık için önemli.

Tespit edilmiş demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, emilim bozukluğu, kronik hastalık, D vitamini eksikliği gibi durumlarda çocuğun yaşına ve kilosuna uygun doz ve sürede hekimi tarafından tedavi düzenlenmeli.



İŞTE 7 BESİN GRUBU

Patates, kereviz, havuç, yulaf, çavdar, arpa, nohut sık sık yenmeli.

A vitamininden zengin sebze ve meyveler, kabak, brokoli, bezelye, ıspanak, domates, kayısı, karpuz, greyfurt tüketilmeli.

Haftada iki kez balık yenmesi zihinsel gelişim ve kalp damar sağlığı için önemli.

Kuru baklagiller, kabuklu yemişlerden nohut, fasulye, mercimek, fındık, ceviz, badem.

Kefir, peynir, yoğurt.

Yumurta tüketilmeli. Ortalama bir yumurtada bol protein, kalsiyum, A vitamini bulunur. Sağlıklı bir yağ kaynağı.

Muz, portakal, lahana, elma.



ÇOCUKLAR EN AZ 9 SAAT UYUMALI

Büyüme ve gelişme, öğrenilenlerin hafızaya yerleşmesi ve bağışıklık için düzenli ve yeterli uyku mühimdir. Çocuklar yaşla değişmekle beraber en az 9 saat uyumalı.

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı fiziksel ve bilişsel performans için çok önemlidir.

Obezite, her türlü hastalığın ağır geçmesine neden oluyor. Çocukların sağlığı için açık hava ve fiziksel aktivite çok önemli.

Hijyen için en güvenlisi su ve sabun.



BAĞIŞIKLIK İÇİN OYUN ÖNEMLİ

Oyun çocukların sosyal, duygusal, fiziksel gelişimlerini ve problem çözme becerilerini arttırır, kaygıyı azaltır. Ebeveynlere de çocuklarıyla oynamak iyi gelir. Çocuklarımızla günde 4 kez ekrandan uzak 20 dakika bire bir zaman geçirmek veya yaşına uygun aktivite yapmak önemli. Oyun oynamak, duyguların dışavurumunu ve ilişkinin derinleşmesini sağlar, güven ortamı oluşturur. Bağışıklık, endokrin ve kardiyovasküler sistemler için faydalıdır. Stres ve depresyonu azaltır. Motor koordinasyon, denge, esneklik ve ince ve kaba motor gelişimlerini geliştirir.



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