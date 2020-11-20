Darıca’da cenaze namazları sınırlandırıldı

Kocaeli Darıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara başkanlığında yapmış olduğu toplantı sonrasında ilçe genelinde tüm cenaze namazlarının camilerde kılınmasını yasaklayarak, cenaze namazları yalnızca ilçedeki Nenehatun Mahallesi Mezarlıklar Müdürlüğünde kılınmasına karar verdi.

Alınan karar, Darıca Kaymakamlığının resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Darıcalılar, Darıca Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı gereğince İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın cenaze namazlarının camilerde kılınmamasına, ilçemiz Nenehatun Mahallesi Mezarlıklar Müdürlüğünde mezarlıkta kılınmasına karar verilmiştir" denildi.