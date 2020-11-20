Dehşet saçan damat ile ilgili çarpıcı ayrıntılar! Daha önce de...

Çorum'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Gencel K.'nin eşinin bir süredir kayıp olduğu, bu nedenle daha önce kayınvalidesini darbedip, kayıbiraderinin 3 yaşındaki oğlunu kaçırdığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldıpı ortaya çıktı.