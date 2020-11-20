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ne zaman? kutlama mesajları ve sözleri

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen , Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen ve çocukları temel alan bir gündür. Dünya üzerindeki her çocuğun eşit haklara sahip olduğu bilinirken onların gününü en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. Sosyal medya platformlarında dünya çocuklarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. Peki ? ile ilgili kutlama mesajları ve sözleri

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:06 ABONE OL
Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? 2020 Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

her yıl Kasım ayında kutlanıyor. Çocukların bu anlamlı gününe gelinmesiyle birlikte bu önemli gün ile ilgili kutlama mesajları ve çocuk hakları araştırılmaya başlandı. Bu anlam dolu günde sizlerde çocukların yanında olmak için kısa uzun mesajlar atarak onları mutlu edebilirsiniz. Evrensel bir nitelik taşıyan ? İşte en güzel ve kısa uzun kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya 20 Kasım 2020 tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün içerisinde dünya çocuklarının haklarını hatırlamak ve hatırlatmak isteyen kişiler çeşitli platformlar aracılığıyla Dünya Çocuk Hakları Günü mesajlarını paylaşmayı sürdürüyor. 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocuk hakları günü kutlanıyor.

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? 2020 Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

EN GÜZEL, KISA VE UZUN DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, barınma ve eğitim hakkına sahip olması dileğiyle… kutlu olsun.

Geleceğin nesilleri çocukların hakkını savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri… Her çocuğun Dünya kutlu olsun.

Dünyanın en masum varlıkları çocuklara hakları olan zemini sağlamak bizim görevimiz. Bunun bilincine varmak dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun…

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde yer alan tüm maddelerin gerçekleşebilmesi ümidiyle…

Unutmayın dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar farketmeksizin temel çocuk hakları dünya üzerindeki her çocuğun hakkıdır. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü…

Büyüklerin aldığı kararların çocukları olumsuz etkilemesinin önüne geçmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin önemini unutmamalı…

Kutlu olsun dünyadaki tüm çocuklarının hakkı. Kutlu olsun Dünya Çocuk Hakları Günü…

Sağlık, yaşam, barınma ve eğitim her çocuğun hakkıdır. Her platformda bunu unutmamalı, unutturmamalı…

Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? 2020 Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ SÖZLERİ

Çocuklar geleceğin teminatıdır.

Çocuklar çiçektir

Çocuklar donmamış beton gibidir. Üzerlerine ne düşerse iz bırakır.

Çocuk, ulusun en kutsal varlığıdır.

Çocukların nasihata değil, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.

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Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman? 2020 Çocuk Hakları Günü kutlama mesajları ve sözleri
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