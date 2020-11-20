Ev sahiplerinin yeni numarası ortaya çıktı! İlginç sahtekarlık

Depremzedeler için dört dörtlük proje

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Kiracısıyla tartıştıktan sonra hayatını kaybetti!

Büyük İstanbul depremi korkusu, kiracıları daha dikkatli olmaya sevk ederken, ev sahipleri de kirli bir oyuna başvurdu. Evlerini daha genç gösterip "güvenli konut algısı" oluşturmak isteyen ev sahiplerinin deprem sigortası yaptırırken de aynı oyunu sürdürdüğü ortaya çıktı.Bu durumun son mağduru ise Maltepe Altayçeşme Adalı Sokak'ta bulunan bir evi kiralayan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Meryem Akça oldu. Kardeşi ve okul arkadaşıyla birlikte 15 ay önce ev kiralayan Akça'nın yaşadığı olay bu kadarına da pes dedirtti. İnternette yer alan ev ilanlarını tarayan Akça, 2000 senesinden önce yapılan tüm binaları eleyerek yaşadığı evi kiraladı.Genç ve deprem sigortalı bir evde yaşadığı için kendini oldukça güvende hisseden genç kızın tüm dünyası, kapıcının "Ekipler gelecek binaya sağlamlık kontrolü yapacaklar" demesiyle alt üst oldu. AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, binanın 2000 yılında değil, 1987 yılında yapıldığı, deprem sigortasının tarihinin ise doğru yazılmadığı ortaya çıktı.Yeni Şafak'ın haberine göre; İnternete verilen kiralık daire ilanında binanın 2000 yılından sonra inşa edildiği bilgisi yer alırken, doğru olmayan bilgilerin yer aldığı DASK raporu ise Akça'ya emlakçı tarafından gösterildi.