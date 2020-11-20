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'da katı atık bertaraf tesisinde korkutan

'un Görele ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan hasara neden oldu.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:07 ABONE OL
Giresun'da katı atık bertaraf tesisinde korkutan yangın

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin ayrışma atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerince anında müdahale edilerek alevlerin ayrışma bölümünün dışına sıçramadan söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilmekte olup herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarına başlanılmış olup yangınla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Giresun'da katı atık bertaraf tesisinde korkutan yangın
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