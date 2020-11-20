İçişleri Bakanlığı, 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Yayınlanan genelgede açık ve kapalı olan işletmeler belli oldu. Medikal ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneye gidecek olan vatandaşlar hafta sonu eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Eczane çalışma saatleri hasta olan ve ilaç alması gereken insanlar için büyük önem teşkil ediyor. Peki Hafta sonu eczaneler açık mı? 21- 22 Kasım sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının süreceği 21- 22 Kasım tarihlerinde hangi işletmelerin açık olacağı hangi işletmelerin kapalı olacağı belirtildi. Peki hafta sonu eczaneler açık mı?
5.1 Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,
Eczaneler hafta sonu açık olacak.