Haftanın son iş günü ve hafta sonu öncesi kargo çalışma saatleri araştırılır hale geldi. İçişleri Bakanlığı, 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Yayınlanan genelgede açık ve kapalı olan işletmeler belli oldu. Uzun süredir kargo bekleyen vatandaşlar hafta sonu kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Kısıtlamanın günlük hayata etkisini azaltmak için bazı kurum ve kuruluşlar açık olacak. Peki Hafta sonu kargolar açık mı? 21- 22 Kasım sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?
Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının süreceği 21- 22 Kasım tarihlerinde hangi işletmelerin açık olacağı hangi işletmelerin kapalı olacağı belirtildi. Peki hafta sonu kargolar açık mı?
Hafta sonu kapalı olacak işletmeler arasında kargolar yer almıyor. Kargolar muaf tutuldu. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu bağlamda; genelgeye göre, sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak.
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir),
a) Yukarıda belirtilen "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD'da ve afet illeridaresi kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,
ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,
d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,