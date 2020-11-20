Haftanın son iş günü ve hafta sonu öncesi kargo çalışma saatleri araştırılır hale geldi. İçişleri Bakanlığı, 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Yayınlanan genelgede açık ve kapalı olan işletmeler belli oldu. Uzun süredir kargo bekleyen vatandaşlar hafta sonu kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Kısıtlamanın günlük hayata etkisini azaltmak için bazı kurum ve kuruluşlar açık olacak. Peki Hafta sonu kargolar açık mı? 21- 22 Kasım sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu?

HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu kargoların çalışma durumu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının süreceği 21- 22 Kasım tarihlerinde hangi işletmelerin açık olacağı hangi işletmelerin kapalı olacağı belirtildi. Peki hafta sonu kargolar açık mı?