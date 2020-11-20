İBB, deprem ve raylı sistem bütçelerini düşürdü

Esenler Belediye Başkanı ve İBB meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB meclisinde yaptığı konuşmada İBB yönetiminin İstanbul'un deprem ve raylı sistem bütçelerini düşürdüğünü belirterek eleştirilerde bulundu.İstanbul'un deprem bütçesinin AK Parti döneminde 1 milyar 18 milyon TL olduğunu belirten Göksu, 2021'de yüzde 75 düşürüldüğünü kaydetti. Göksu "İstanbul'un 2021 için ayrılan deprem bütçesinin 257 milyon 119 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı" dedi.İBB yönetimine raylı sistem konusunda da eleştirilerde bulunan Göksu, "2018 senesinde İBB bütçesinin yüzde 17.5'i yani 3 milyar 400 milyon TL'si raylı sistemler yatırımına ayrılmışken, 2021 senesinde bu oran yüzde 9'a düşmüştür. Yani 2 milyar 687 milyon 242 bin TL'ye düşürülmüştür" dedi. Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaadinin 2150 yılında ancak gerçekleşebileceğini belirtti.