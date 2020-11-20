İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesinde

Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de su kaynaklarının nüfusa oranla orantılı dağılmadığını belirten Albay, "Örneğin İstanbul'da kilometrekareye 2 bin 987 kişi düşerken, bu yoğunluk Tunceli de 11, Ardahan'da 20 kişidir. İklim değişimi, mevcut su bütçeleri üzerinde de olumsuz etki yaparak bölgesel sorunlar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Havzadaki mevcut su kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle zaman zaman havzalar arası su taşınması yoluna gidilmektedir. İstanbul özelinde de hem Trakya Bölgesi'nden hem Melen Çayı'ndan su taşınarak kuraklık ve her yıl hızla artan nüfus için kaynak yaratılmaya çalışılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Albay, havzalar arası su taşınması yönteminin 2 yıl arka arkaya görülecek kuraklıkla çözüm olmaktan çıkabileceğini vurguladı.