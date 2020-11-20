"İyisin değil mi?" deyip dükkandaki telefonu çaldı!

Olay, 10 Kasım günü merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Giyim mağazası işleten Musa Sert, lavaboya gittiği sırada içeri giren Y.E., "Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Ne var, ne yok?" diyerek etrafı kontrol ettikten sonra tezgah üzerindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Kısa süre sonra lavabodan dönen ve duyduğu seslerin sahibini arayan Musa Sert kimseyi göremedi. Sert, tezgahın olduğu bölüme geldiğinde cep telefonunun çalındığını fark edip polise haber verdi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin Y.E. olduğu belirleyen polis, saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunu sürüyor.